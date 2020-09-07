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Dünya Katar’dan siyonist sever BAE’ye şok suçlama
Dünya

Katar’dan siyonist sever BAE’ye şok suçlama

İslam ülkesi Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diğer Körfez ülkeleriyle birlikte uyguladığı ablukaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, BAE’nin Katarlılara acı çektirmeyi amaçladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:29:00 -
Katar’dan siyonist sever BAE’ye şok suçlama

Katar'ın, BAE’ye Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmaları bugün de devam etti.

Divan'ın 2018 yılında BAE aleyhine verdiği tedbir kararlarına ilişkin itirazların görüşüldüğü duruşmada Katar'ın avukatları BAE'nin Katar'a karşı diğer Körfez ülkeleriyle birlikte uyguladığı ablukanın Katarlılara büyük acı ve ızdırap çektirmeyi hedeflediğini açıkladı. Katar’ın avukatı Mohammed Abdulaziz Al-Khulaifi, BAE'nin Divanın yargı yetkisini kabul etmeyerek gerçeklerden kaçmak istediğini açıkladı.

BAE'den tedbir isteği

Katar’ın terörist faaliyetleri desteklediğini iddia eden BAE, tedbir kararlarının kaldırılmasını istedi.

Bu isteğe karşı çıkan Katarlı yetkililer, Katarlıların BAE'den sınır dışı edildiğini ve ülkeye alınmadığını belirterek, limanların ve hava sahasının Katar vatandaşlarına kapatıldığını bu nedenle BAE'nin 1965 tarihli BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini gerekçe göstererek tedbir kararının devam etmesini istedi.

Divan BAE’yi suçlu bulmuştu

Uluslararası Adalet Divanı, 2018’de aldığı kararlarla BAE'nin komşusu Katar'a yönelik abluka kararının uygulanmasında Katarlı vatandaşlara yönelik kısmi hak ihlali olduğuna karar vermişti.

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