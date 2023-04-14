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Dünya Katar'dan normalleşme iddialarına yalanlama
Dünya

Katar'dan normalleşme iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-04-14 07:02:00 -
Katar'dan normalleşme iddialarına yalanlama

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin, söylenenlerin sadece spekülasyon olduğunu söyledi.

Başbakan Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve bazı Arap ülkelerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye konusunu görüşmek üzere bugün yapacağı toplantı öncesi Katar televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Katar'ın Esed rejimi konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Al Sani, "Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon ve masada hiçbir şey yok." ifadelerine yer verdi.

Al Sani, Suriye'de gerçek bir siyasi çözüm olmadan Katar'ın normalleşme tutumunda bir değişiklik olmayacağını ve bu konuda adım atmayacağını belirterek, "Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliğini askıya alma gerekçeleri hâlâ geçerli." dedi.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 201'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mıkdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmüştü.
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İkili, konsolosluk hizmetleri ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik adımlar da dahil olmak üzere birçok konuyu görüşmüştü. Görüşmelerde ayrıca Suriye’nin Arap Birliği’ne yeniden dahil edilme çalışmaları olmuştu.

Mıkdad'ın ziyareti, Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011’den bu yana Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan’a gerçekleşen ilk ziyaret olmuştu.

Basında yer alan haberlere göre de Suudi Arabistan'ın Esed'i 19 Mayıs'ta Riyad'ın ev sahipliğinde yapılacak Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planladığı iddia edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Eylül 2022'de 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki temasları kapsamında Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüşmüştü.

Mısır'ın da Esed rejimi ile son dönemde ciddi bir diplomatik atılım süreci geçiriyor. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, 27 Şubat'ta Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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