Katar'dan Macaristan'a LNG ihracatı: Macaristan ile Umman arasında petrol ve doğalgaz görüşmeleri

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun, Budapeşte’de Umman Dışişleri Bakanı ile olan görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya göre, Macaristan Umman’dan petrol ve doğalgaz ithal etmek için görüşmelere başladı.

Szijjarto Çarşamba günü, Macaristan ile Katar devletlerinin sahibi olduğu enerji şirketlerinin LNG ithalatı için görüşmelere başlayacağını açıklarken, ülkenin Katar’dan LNG ithal edebilmesi için Avrupa Birliği’nin Güney LNG terminallerinin kapasitesini yükseltmesi gerektiğini de eklemişti.

Anlaşmaya göre, Macar MVM ile Katarlı QatarEnergy şirketleri üç ay içinde, Katar’dan Macaristan’a LNG ihracatı için görüşmelere başlayacak.

bloomberght'e göre: Avrupa Birliği üyesi ülke, Rus petrolü ve doğalgazına olan bağlılığını azaltmak için hamleler yapıyor. Bu yıl Macaristan'ın bütçe açığı vermesinde, enerji fiyatlarında yaşanan artışın büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Geçen yıl Rusya ile imzalanan anlaşma ile ülke, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden yılda 4,5 milyar metreküp Rus doğalgazı ithal ediyor. Ayrıca katar'ın Türkiye'den mobilya, gemi, tekneler, makine, mekanik parçalar, plastik ve mamulleri ile elektrikli cihazları talep ettiği gelen haberler arasında.