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Ekonomi Katar'dan herkesi şaşırtan karar! Türkiye'den sessiz sedasız toplamaya başladılar
Ekonomi

Katar'dan herkesi şaşırtan karar! Türkiye'den sessiz sedasız toplamaya başladılar

Yeniakit Publisher
2024-08-17 14:36:00 -
Katar'dan herkesi şaşırtan karar! Türkiye'den sessiz sedasız toplamaya başladılar

Katarlı yatırımcıların borsadaki portföyü 1 yılda yüzde 481 artarak 20 milyar dolara yaklaştı

BORSA İstanbul’daki (BIST) yabancı sayısı dip seviyelerden toparlanırken Katarlı yatırımcıların portföyü bir yılda neredeyse 6 kat büyüdü. Borsadaki yatırımcı sayısının yüzde 0.4’ünü, toplam portföylerin ise yüzde 38’ini oluşturan yabancı yatırımcıların BIST’teki hisselerinin yüzde 50.3’ünü ABD ve Katar’da yerleşik kişiler oluşturuyor. Bu dönemde Borsa İstanbul portföyünü en hızlı büyüyen ülkenin Katar olması dikkat çekti. Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin ‘Borsa Trendleri Raporu’na göre Katarlı yatırımcıların portföyü 1 yılda yüzde 481 arttı. Katar’da yerleşik yatırımcıların Haziran 2023’te 2 milyar 609 milyon dolar büyüklüğünde olan borsa portföyü, Haziran 2024’te 15 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

Norveç BITS'ı öğrendi

2023 sonunda Borsa İstanbul’daki portföyünü 15 milyar 302 milyon dolara çıkaran Katarlı yatırımcıların 2024’te borsada net satıcılı konuma geçmesi dikkat çekti. 1 yılda toplam portföy içerisindeki payı 15 puan artan Katar, böylece ülke bazında borsadaki en büyük ikinci yabancı grubu oluşturdu. Amerikalılar 15 milyar 986 milyon dolarlık BIST portföyü ile ilk sırada yer alıyor. ABD’de yerleşik yatırımcıların hisse portföyü 1 yılda yüzde 55 büyüdü. ABD ve Katar’ın ardından İngiltere, Hollanda ve Lüksemburg’daki yerleşik yatırımcılar ilk 5 sırayı oluşturuyor. Düşük vergi oranlarıyla dikkat çeken Lüksemburg, Cayman Adaları, İsviçre ve İrlanda gibi ülkelerin listede ilk 10’da olması dikkat çekti. Ayrıca Haziran 2023’te Borsa İstanbul’da yatırımı olmayan Norveçlilerin BIST portföyünün 1 yılda 1.8 milyar doları aşması göze çarpan bir diğer unsur oldu.

Yabancılar 1.8 milyar dolarlık hisse sattı

YABANCI yatırımcılar, yılın ikinci çeyreğinde borsada 1 milyar 881 milyon dolarlık hisse sattı. Yılın ilk çeyreğinde net 81 milyon dolarlık hisse alan yabancılar, ikinci çeyrekte borsanın büyük sektörlerinin hepsinde hisse sattı. Bu dönemde bankacılık endeksindeki para çıkış 487 milyon dolar, holdinglerde 345 milyon dolar, ticaret endeksinde ise 135 milyon dolar oldu. Nisan-Haziran döneminde yabancı yatırımcı 743 milyon dolarlık hizmetler, 738 milyon dolarlık mali sektör hissesi sattı. Bu arada küresel piyasalar pozitif seyrederken, Borsa İstanbul günü yüzde 1.61’lik düşüşle 9.821 puandan tamamlandı.

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