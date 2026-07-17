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Dünya Katar'dan evde kalma uyarısı
Dünya

Katar'dan evde kalma uyarısı

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Katar'dan evde kalma uyarısı

Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları veya güvenli bölgelere gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkede güvenlik tehdidi bulunduğu belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkede güvenlik tehdidinin olduğu ve vatandaşların evlerinde kalmaları veya güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunulduğu açıklamada, tehdit sona erinceye kadar vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Kısa süre önce İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalmış, Kuveyt'te de insansız hava araçları (İHA) ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girmişti.

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