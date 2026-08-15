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Dünya Katar'dan dikkatleri üzerine çeken İran açıklaması
Dünya

Katar'dan dikkatleri üzerine çeken İran açıklaması

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Katar'dan dikkatleri üzerine çeken İran açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, 3 İranlı pilotun Katar tarafından alıkonulduğu yönündeki açıklamaları reddetti.

Katar, 2 Mart'ta düşürülen İran'a ait savaş uçaklarındaki pilotların alıkonulduğuna yönelik İran Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarını redetti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pilotların Katar hava sahasını ihlal ettiği ve kendileriyle iletişim kurulduğu, ancak pilotların karşılık vermediği belirtildi. Açıklamada, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin ifadeler reddedilirken, arama-kurtarma ekiplerinin daha sonra pilotlardan birinin cansız bedenine ulaştığı ve cenazenin teslimi için İran'la koordinasyon kurulduğu aktarıldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında 2 Mart'ta düşen iki savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını belirterek Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunu araştırarak serbest bırakılmaları için girişimde bulunmasını istemişti.

 

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, düşürülen iki uçaktaki 4 İranlı pilottan Mecid Kazemi'nin hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilot Cevad Salihi, Abdülmecid Şefiyan ve İmran Behruşiyan'ın Katar güçleri tarafından sağ olarak esir alındığını vurgulamıştı.

Katar, geçtiğimiz ayın sonlarında cansız bedenine ulaşılan Mecid Kazemi'nin cenazesini İran tarafına teslim etmişti. Cenazenin kimliğinin doğrulanmasının ardından Kazemi için İran'da iki günlük cenaze töreni düzenlenmişti.

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