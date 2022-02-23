Katar'dan Avrupa'ya kötü haber! 'Öyle bir ülke yok'

Rusya-Ukrayna gerilimi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki iki ayrı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından ilk somut yaptırımlar Almanya ve İngiltere'den gelmiş, Kuzey Akım 2 projesinde sertifikasyon sürecini durdurma kararı alınmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımına ilişkin olarak "Avrupalıların doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu durumun ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları, güne yüzde 21 artışla başladı.

Avrupa yeni tedarikçi arayışında

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün konuyla ilgili açıklamasında, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını ve tedarikçileri çeşitlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa, Rusya'yla karşı karşıya geldiği gaz krizini alternatif tedarikçiler bularak aşmaya çalışmak isterken, Katar'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Katar: Yeterli kapasitemiz yok

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi dün yaptığı bir açıklamada Katar ya da başka bir ülkenin Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını söyledi.

Katarda üretilen doğalgazın büyük bir kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten Saad el-Kabi, Katar’ın doğalgaz hacminin yalnızca yüzde 10-15’inin Avrupa’ya ihraç edilebileceğini dile getirdi.

"Tek bir ülke yok"

Kabi, “Rusya Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 30-40’ını sağlıyor. LNG ile bu açığı kapatabilecek tek bir ülkenin olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kabi’nin LNG tedariğiyle ilgili değerlendirmesi Avrupa’nın enerji güvenliğiyle ilgili endişeleri daha da artırdı.