  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İSKİ felaketi duyurdu! Barajlardaki doluluk...

ABD'li o isim uyardı: Avrupa'da yeni bir Çernobil yaşanabilir!

Ali Koç’u iten şahısın gizemi ortaya çıktı! Hollanda plakalı araç mı? Neler olmuş böyle...

Coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat sürerken Türkiye'nin bal haritası yayınlandı!

Türkiye ve Irak arasında tarihî anlaşma! O alçaklar işte şimdi hapı tam yuttu

İngiltere'den haddi aşan kaos açıklaması: Elçi dışişlerine çağırıldı!

SON DAKİKA! Ali Koç'u ittireniçin ceza belli oldu!

Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!

Bakan Yumaklı'dan rahatlatan açıklama! O bölgelerimizdeki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Ahmet Şık böyle bir manşet patlatabilir! “Bu eylem Alpay’ın mecbur bırakıldığı bir yöntem”
Dünya Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!
Dünya

Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 18:39:00 - 2024-08-18 18:40:57
Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!

Katar'ın başkenti Doha'da iki gün süren ateşkes görüşmelerinin ardından Hamas açıklama yaptı. Hamas, esir takası önündeki en büyük engelin Netanyahu olduğunu ifade etti.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini açıkladı.

Hamas yetkilisi, İsrailli müzakerecilerin Katar'da iki gün süren ateşkes görüşmelerinin ardından "temkinli iyimserlik" ifadelerini kullandığını söyledi.

ABD'NİN ATEŞKES ÇAĞRISI ÜZERİNE BLINKEN İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze'de 10 aydır devam eden savaşı sona erdirecek bir ateşkes sağlanması yönündeki yoğunlaşan diplomatik çabalarının bir parçası olarak İsrail'e gidecek.

Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ateşkes ve esir takası konularını konuşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23