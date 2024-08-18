Katar'daki ateşkes müzakerelerinde kilit anlaşmazlıklar... Hamas açıkladı: En büyük engel Netanyahu!
Katar'ın başkenti Doha'da iki gün süren ateşkes görüşmelerinin ardından Hamas açıklama yaptı. Hamas, esir takası önündeki en büyük engelin Netanyahu olduğunu ifade etti.
Hamas yetkilisi Usame Hamdan, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini açıkladı.
Hamas yetkilisi, İsrailli müzakerecilerin Katar'da iki gün süren ateşkes görüşmelerinin ardından "temkinli iyimserlik" ifadelerini kullandığını söyledi.
ABD'NİN ATEŞKES ÇAĞRISI ÜZERİNE BLINKEN İSRAİL'E GİDİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze'de 10 aydır devam eden savaşı sona erdirecek bir ateşkes sağlanması yönündeki yoğunlaşan diplomatik çabalarının bir parçası olarak İsrail'e gidecek.
Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ateşkes ve esir takası konularını konuşacak.
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