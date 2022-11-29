Katar'da sapkınlara yer yok! Hepsi dışarı...

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanacak ABD - İran maçı öncesi Love pazubandı takan bir ABD taraftarı, polis tarafından stattan çıkarıldı.

Katar'da 2022 Dünya Kupası heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam ediyor.

Katar'da düzenlenen turnuvaya ülkenin geleneksel görüşleri nedeniyle zaman zaman eleştiriler yapılıyor.

Organizasyon başladıktan sonra, aralarında İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu yedi Avrupa takımı, LGBT ile dayanışma için One Love logolu kol bandı takmayı planlıyordu.

Ancak Katar ve FIFA, Dünya Kupası maçlarında söz konusu pazubandını takmayı yasakladı.

FIFA, Katar'ın Dünya Kupası için belirlediği kararlara saygı duyulması gerektiğini açıklamış ve uyulmaması halinde sert yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.

FIFA'nın tüm açıklamalarına rağmen Dünya Kupası'nda LGBT destekçileri eylemlerine devam ediyor.

Dün oynanan Portekiz-Uruguay karşılaşmasının 51. dakikasında elinde LGBT bayrağı olan bir taraftar sahaya girdi. Bir süre duran maç eylemcinin sahadan çıkarılmasıyla devam etti.

Bugün ise saat 22.00'da başlayacak İran-ABD maçı öncesi One Love pazubandı sorunu yaşandı.

Gergin geçmesi beklenen mücadele öncesi One Love pazubandı takan bir ABD taraftarı, stattan çıkarıldı.