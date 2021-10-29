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Gündem Katar'da 29 Ekim resepsiyonu
Gündem

Katar'da 29 Ekim resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla, Katar'ın başkenti Doha'da resepsiyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 10:04:00 -
Katar'da 29 Ekim resepsiyonu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Katarlı bakanlar, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler ve davetliler katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Katar milli marşının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, yıllarca süren Milli Mücadele'yi kazanan TBMM'nin, bu tarihte modern demokratik Türk devletinin temellerini attığını söyledi.

Güçlü halkı, demokrasisi, büyüyen ekonomisi, bağımsız dış politikası, silahlanma ve savunma yeteneklerine olan özgüveni ile Türkiye'nin, bölgede ilham kaynağı olmaya devam ettiğini ifade eden Göksu, Türkiye'nin aynı zamanda dünya çapında özgürlüğü arzulayan halklar için de bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de her alanda hızlı gelişmelere ve ilerlemelere tanık oluyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılına denk gelen 2023 yılı için ülkeyi hedeflerine ulaştırma konusunda her zaman istekli olmuştur. Gelecek nesillere umut ve 2053 ile 2071 vizyonlarını gerçekleştirme fırsatı vermek için yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye-Katar ilişkilerine övgüde bulunan Göksu, iki ülkenin, "birçok konuda ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliği yapan, ekonomik bağları ne olursa olsun derin tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olan stratejik ortaklar" olduğunu söyledi.

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