Katar ve ABD'den işbirliği anlaşması

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı Katar devleti adına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdullah bin Halef bin Hattab El Kaabi, ABD adına ise Katar Büyükelçisi Timmy Davis imzaladı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ile ABD Büyükelçisi, iki ülke arasında güvenlik alanında mevcut işbirliği ilişkilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi konularını ele aldı.

ABD, 2022 yılında Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanımıştı.

Kaynak: AA