Katar ve ABD'den Gazze hamlesi

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim ve Blinken Doha'da bir araya geldi.

Katar Emiri ve Blinken, görüşmede "çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarının yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeleri" ele aldı.

İki taraf ayrıca "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım akışının güvence altına alınması için arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi" konusunu görüştü.

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı konuşmada, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu söylemişti.

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