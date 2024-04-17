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Dünya Katar ve ABD arasında temas
Dünya

Katar ve ABD arasında temas

Yeniakit Publisher
2024-04-17 01:35:00 -
Katar ve ABD arasında temas

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile "Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını sona erdirmenin yolları hakkında görüşme yaptı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlar, görüşmede, "başta Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi azaltma ile sükuneti sağlama yollarını" ele aldı.

Katarlı Bakan Al Sani, ülkesinin Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında "derin endişesini ifade ederek, tüm taraflara sakin olma ve azami itidal gösterme" çağrısında bulundu.

Al Sani, "bölgedeki gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için ortak hareket etme gerekliliğine" vurgu yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.
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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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