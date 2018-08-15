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Katar vatandaşından Türkiye'ye büyük destek!

Katar vatandaşı bir kişinin, Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdiği öğrenildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 00:18
Katar vatandaşından Türkiye'ye büyük destek!

Katar vatandaşı bir kişinin, Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdiği öğrenildi. Adını vermek istemeyen vatandaş, "Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar’a destek çıktığını hatırlatan vatandaş, şimdi sıranın Katarlılarda olduğunu söyledi.

Katarlı aktivistler tarafından paylaşılan video kısa zamanda sosyal medyada viral olarak yayıldı. Aktivistler Arap ve Müslüman dünyasına Türkiye’ye destek olmaları için çağrıda bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 00:18
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Suudi Arabistan
  3. Türkiye
  4. Katar

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