Katar Türkiye'ye rakip oluyor! Türkiye'nin milyarlarca doları tehlikeye girebilir

Türkiye’de sık sık tartışma konusu yapılan ‘Her şey dahil’ sistemine geçen ülke ve markalara her gün yenileri eklenerek büyüyor.

Sistemi yaygınlaştırma kararı alan ülkelerden biri de zengin turistlerin gittiği Katar oldu.

Katar'da turistlere her şey dahil tatil sunan otellerin sayısı her yıl artıyor.

Visit Qatar'ın temsilcisi Anton Melnikov, her şey dahil sistemini yaygınlaştıracaklarını Moskova'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Visit Qatar temsilcisi Melnikov, “Ruslar her şey dahil konseptini seviyor. Katar'daki birçok konaklama tesisinde Rusça konuşan personel çalışıyor" dedi ve ekledi:

“Katar'daki birçok otel artık her şey dahil sistemine geçmek istiyor. Bunların arasında lüks markalar da var”

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Şu anda Katar'da, Rixos zincirinin iki oteli Rixos Gulf Hotel Doha ve Rixos Premium Qetaifan Island North her şey dahil sistemi ile çalışıyor.

Kısa bir süre önce Hilton Salwa Beach Resort &Villas ve Sealine Beach de her şey dahil sistemine geçti.

"Türkiye'ye rakip olacaklar"

Türkiye'den esinlenen Katar'ın tıpkı BAE ve Mısır gibi büyük potansiyel olarak görülen Rus turistleri ülkelerine çekmek için başka çalışmalar da yapacağı düşünülüyor.

Öte yandan Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistlerinin en çok tercih ettiği destinasyonun Türkiye olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.