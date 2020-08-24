Katar Türkiye'den yeni zırhlı araçlar alacak

Yeni zırhlı araçlar tedarik etmeye hazırlanan kardeş ülke Katar, tercihini yine Türkiye'den yana kullandı.

Nurol Makine ile Katar arasında imzalanan anlaşmaya göre Katar Ordusu için henüz açıklanmayan miktarda yeni zırhlı araç tedarik edilecek. Nurol Makina ile Katar arasında 100 Adet Yörük 4×4 ve 400 adet Ejder Yalçın tedariki için önceden de sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme kapsamında Ejder Yalçın ile birlikte "SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi", NMS 4×4 araçlarıyla birlikte ise "IGLA Füzesi Fırlatma Sistemi" ve "Tanksavar Füze Atıcı Sistemi" de ihraç edildi.

Katar tercihini Türkiye'den yana kullandı

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Katar Silahlı Kuvvetleri, Barzan Holding Şirketi ile anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmanın ardından Barzan Holding, "Müşterek Özel Kuvvet Araçları" tedariki için Nurol Makina ile tedarik sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme kapsamındaki satış tutarı ve araç miktarı hakkında açıklama yapılmadı. Teslimatlar ise "iki" parti şeklinde gerçekleşecek. 2021 yılında ilk partinin, 2022 yılında ise ikinci partinin teslim edileceği açıklandı. Alınacak zırhlı araçların Ejder Yalçın ve Yörük 4×4 olacağı ifade edildi.