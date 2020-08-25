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Dünya Katar: Sizi sarstığı gibi bizi de sarstı
Dünya

Katar: Sizi sarstığı gibi bizi de sarstı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, meydana gelen büyük patlamanın ardından Lübnan'a dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:37:00 -
Katar: Sizi sarstığı gibi bizi de sarstı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 4 Ağustos tarihinde meydana gelen büyük patlamanın ardından Lübnan'da dayanışma ziyareti yaptı.

Al Sani, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

"Lübnan'ı sarstığı gibi bizi de sarstı"

Al Sani, görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyerek başkent Beyrut'ta ağır can ve mal kayıplarına neden olan şiddetli patlamanın Lübnan'ı sarstığı gibi kendilerini de sarstığını belirtti.

Patlamadan sonra Lübnan'a insani yardım gönderen ülkelerin başlarında geldiklerini söyleyen Katar Dışişleri Bakanı, Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu, hayata geçirilecek reformların dış baskıların dayatlamaları ile değil, Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda olması gerektiğini ifade etti.

Al Sani, patlamadan önce Katar'ın Lübnan'a destek planı olduğunu belirterek, Beyrut Limanı'ndaki yaşanan büyük patlama ile hasar gören okul ve hastanelerin tekrardan imarına destek çıkacaklarını bildirdi.

Katarlı Bakan, ardından geçici Başbakan Hassan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmelerini sürdürdü.

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