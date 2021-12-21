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Dünya Katar LGBT sapkınlarına savaş açtı: Sapkınların bayrağını andıran renklerden oluşan oyuncaklar toplatıldı
Dünya

Katar LGBT sapkınlarına savaş açtı: Sapkınların bayrağını andıran renklerden oluşan oyuncaklar toplatıldı

Katar’da eşcinsel sapkınlara yönelik mücadele başlatıldı. İslami değerlere karşı ‘bir savaş’ olarak görülen LGBT sapkınlarına ait bayrağı renklerini andıran oyuncaklar, piyasadan toplatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:26:00 -
Katar LGBT sapkınlarına savaş açtı: Sapkınların bayrağını andıran renklerden oluşan oyuncaklar toplatıldı

Katar'da LGBT bayrağı renklerini andıran oyuncaklar, İslami değerlere aykırı bulundukları gerekçesiyle piyasadan toplatıldı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının açıklamasında, ülkenin farklı bölgelerinde denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İslami değerlere, örf ve adetlere aykırı sloganlar taşıyan" oyuncakların toplatıldığı ifade edildi.


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