  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aralarında kimler var kimler! Malazgirt’te yok İş Bankası resepsiyonunda var

NOW işine gelmeyince KOV! Mansur Yavaş'ı eleştirince 'basın özgürlüğünü' askıya alıp kovdular!

Galatasaray’da her an kriz fışkırabilir! Sen ne yaptın böyle Icardi! Evlatları için bakın ne yapmış! Bomba iddia…

Peş peşe heyecanı yaşanıyor: Her an dengeler resmen değişecek: Akılalmaz iddia bu olsa gerek...

Erdoğan ve Sisi bunun için harekete geçecek! Bu gerçekleşirse, bütün planlar alt üst olur

IMF açıkladı! Dolara büyük darbe

Türkiye için akılalmaz iddia: S-400'leri kutulara koyalım, siz denetleyin

2 dev İslam ülkesinin güvenliği Türklere emanet! ABD'liler yakın takipte

Türk savunma şirketleri BAYKAR ve TUSAŞ, dünyada ilk 100'de!

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı bitirecek enerji kaynağıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: 60 yıl boyunca...
Dünya Katar, Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG tedarik edecek! Arap ülkesi Katar'dan tarihi bir karar
Dünya

Katar, Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG tedarik edecek! Arap ülkesi Katar'dan tarihi bir karar

Yeniakit Publisher
2024-08-27 20:22:00 - 2024-08-27 20:25:56
Katar, Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG tedarik edecek! Arap ülkesi Katar'dan tarihi bir karar

Katar'dan Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edilmesi için anlaşma yapacağını açıkladı. Katar'dan dünyayı sallayacak karar! Tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

Katar'dan Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edilmesi için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

QatarEnergy'den yapılan açıklamaya göre, şirket ile Kuwait Petroleum Corporation arasında 15 yıl süreli LNG tedarik anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Katar, Ocak 2025'ten itibaren Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG ihraç edecek.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın mevcut doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi, yıllık 77 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Katar hükümeti, bu kapasiteyi 2030'a kadar 142 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Katar, 2023'te 78,5 milyon tonla en fazla LNG ihraç eden 3. ülke olmuş, küresel LNG arzı geçen yıl 395 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23