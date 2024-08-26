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Dünya Katar, katil Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa çağrısını kınadı
Dünya

Katar, katil Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa çağrısını kınadı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 23:28:00 -
Katar, katil Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa çağrısını kınadı

Katar, katil İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in sinagog inşa etme çağrısının Mescid-i Aksa’nın tarihi ve kanuni statükosunun değiştirilmesi çabalarının bir uzantısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Katar işgalci İsrail hükümetinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Müslümanların duygularını tahrik edici açıklamalarını kınıyor" ifadesi kullanıldı.

Katar, bu tür "kışkırtıcı" açıklamaların Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması çabalarına olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, uluslararası toplumun Kudüs ve oradaki mukaddesata yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesinin ve "işgalci" İsrail’e karşı acilen harekete geçmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti
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İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etmişti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Kaynak: AA

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