Katar ile İran arasında pilot krizi! Üç İranlı pilot nerede?

İran ile Katar arasında düşürülen savaş uçaklarındaki pilotların akıbeti üzerinden dikkat çeken bir kriz yaşanıyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve İsrail’le yaşanan savaş sırasında düşen iki İran savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3’ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu.

Tahran’ın açıklamasına Doha’dan sert bir yalanlama geldi.

KATAR: KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada İran’ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ensari şu ifadeleri kullandı:

“İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin dolaşıma sokulan iddiaları kesin bir dille reddediyor, özellikle bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişim ve çabaların sürdüğü bu dönemde, yanıltıcı nitelikteki bu açıklamaların yapılmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz.”

Doha yönetiminin açıklamasında özellikle bölgedeki gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde böyle bir suçlamanın gündeme getirilmesine tepki gösterilmesi dikkat çekti.

KATAR: UÇAKLAR HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ

Katar yönetimi olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kendi anlatımını da kamuoyuyla paylaştı.

Ensari, İran savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal etmesinin ardından pilotlarla iletişim kurulduğunu ve uçakların takip ettiği güzergâhın teyit edildiğini bildirdi.

Pilotlarla iletişim kurulmaya çalışılmasına rağmen yanıt alınamadığını savunan Ensari, bunun üzerine uluslararası hukuk ve angajman kuralları çerçevesinde Katar topraklarının savunulması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Katar daha önce yaptığı açıklamada, hava sahasını ihlal eden iki İran Su-24 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

“PİLOTLARI ESİR ALMADIK, NAAŞLARINI ARADIK”

Katar’ın açıklamasında İran’ın “pilotlar esir alındı” suçlamasına karşı dikkat çekici bir ayrıntı paylaşıldı.

Ensari, Katar arama-kurtarma ekiplerinin pilotlara ait naaş kalıntılarını bulabilmek amacıyla bölgede çalışma gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Küresel ölçekte yetkinlik ve deneyime sahip Katar arama kurtarma ekiplerinin, pilotlara ait naaş kalıntılarının bulunması amacıyla görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini belirtmek isteriz.”

Katar böylece üç pilotun kendi elinde olduğu yönündeki İran açıklamasını tamamen reddetti.

BİR PİLOTUN NAAŞI İRAN’A TESLİM EDİLDİ

Katar Sözcüsü, bulunan pilotlardan birinin naaşının İran’a teslim edilmesi konusunda Tahran yönetimiyle koordinasyon sağlandığını da açıkladı.

Ensari, işlemlerin uluslararası insancıl hukuk hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

İran daha önce hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi’nin naaşının ülkeye getirildiğini ve defnedildiğini açıklamıştı.

KATAR’DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: DAVET ETTİK, GELMEDİLER

Doha yönetiminin açıklamasında İran’a yönelik bir başka dikkat çekici çıkış daha yer aldı.

Ensari, İran’ın arama-kurtarma faaliyetlerinin ayrıntılarını doğrudan inceleyebilmesi için Tahran’a davette bulunduklarını ancak karşılık alamadıklarını belirterek:

“Geçen nisan ayında İran tarafına, arama kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını yerinde incelemek üzere bir ekip göndermesi için davette bulunulmuş, ancak İran tarafı bu davete şu ana kadar yanıt vermemiştir.”

3 İRANLI PİLOT NEREDE?

Karşılıklı açıklamaların ardından krizin merkezinde üç İranlı pilotun akıbeti bulunuyor.

İranlı yetkililer, üç pilotun akıbetinin belirsiz olduğunu ve ellerindeki bilgilerin yetersiz kaldığını açıklarken, İran Genelkurmay Başkanlığı pilotların Katar tarafından esir alındığını duyurdu.

Katar ise bu suçlamayı kesin bir dille reddediyor ve pilotların alıkonulmadığını savunuyor.

Tarafların birbirinden tamamen farklı açıklamalar yapması nedeniyle üç İranlı pilotun akıbetine ilişkin belirsizlik sürüyor.

EL UDEYD SALDIRILARI SONRASI YAŞANMIŞTI

Olay, İran’ın Katar’daki ABD’ye ait El Udeyd Üssü’ne yönelik saldırılarının yaşandığı dönemde meydana gelmişti.

Katar, 2 Mart’ta yaptığı açıklamada İran tarafından gönderilen ve Katar hava sahasını ihlal ettiği belirtilen iki Su-24 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Şimdi ise düşürülen uçaklardaki pilotların akıbeti, İran-Katar ilişkilerinde yeni bir tartışmanın kapısını açtı.