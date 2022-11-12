Katar farkı! Dünya Kupası'nda uygulanacak kurallar belli oldu! Rezalete geçit yok
20 Kasım günü Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda statlarda uygulanacak olan kurallar belli oldu.
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı.
22'incisi düzenlenecek olan turnuvaya az bir süre kala statlarda uygulanacak olan kurallar netleşti.
Katar'da statlarda uygulanacak olan kurallar şu şekilde:
- Stat etrafındaki barlar, maçtan sonra 1 saat açık kalacak.
- Stada içkiyle gelmek yasak.
- Domuz eti yasak.
- Amigo kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazı giyinecek.
- Sarhoş olmak yasak.
Önceden açıklanan uyulması gereken kurallar ise şu şekilde:
- Kavga ve kamu malına zarar verilirse tutuklamalar yapılacak.
- Toplum içinde flörtleşmek yasak.
- Yüksek sesli müzik dinlemek ve küfür etmek yasak.
- Dini mekanlar başta olmak üzere kamusal alanlara saygı gösterilecek.
Katar-Ekvador maçıyla turnuva başlıyor
Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.