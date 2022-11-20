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Siyaset Katar Emiri'nden 2022 FIFA Dünya Kupası daveti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak
Siyaset

Katar Emiri'nden 2022 FIFA Dünya Kupası daveti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 00:22:00 -
Katar Emiri'nden 2022 FIFA Dünya Kupası daveti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

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