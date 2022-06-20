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Spor Katar dünyaya örnek oldu! Dünya Kupası öncesi taraftarlara açık uyarı
Spor

Katar dünyaya örnek oldu! Dünya Kupası öncesi taraftarlara açık uyarı

Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları evlilik dışı gayrimeşru ilişkiye girmemeleri konusunda açık açık uyardı. Konuya ilişkin açıklama yapan yetkili, "Bu turnuvada kesinlikle tek gecelik ilişkiler olmayacak. Parti falan yapılamayacak. Hapishanede mahsur kalma riskini almak istemiyorlarsa, herkes aklını başına almalı. Bu yılki Dünya Kupası'nda ilk kez cinsel ilişki yasağı var." dedi. Katar'da evlilik dışı cinsel ilişkinin 7 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 20:33:00 - 2022-06-20 20:35:34
Katar dünyaya örnek oldu! Dünya Kupası öncesi taraftarlara açık uyarı

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi yetkililer, tek gecelik ilişkiye girenlerin 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırabileceği konusunda taraftarları uyardı.

Katar'ın kurallarda hiçbir esneklik göstermeyecek

Taraftarların evlilik dışı cinsel ilişki ve alkol konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten FIFA yetkilileri, Katar'ın kurallarda hiçbir esneklik göstermeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu turnuvada tek gecelik ilişkiler olmayacak"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan bir polis yetkilisi, "Eşinizle birlikte gelmiyorsanız, cinsel ilişki bu turnuvada menü dışında. Bu turnuvada kesinlikle tek gecelik ilişkiler olmayacak. Parti falan yapılamayacak. Hapishanede mahsur kalma riskini almak istemiyorlarsa, herkes aklını başına almalı. Bu yılki Dünya Kupası'nda ilk kez cinsel ilişki yasağı var." ifadelerini kullandı.

Nasser al-Khater

7 yıla kadar hapis cezası var

Turnuvanın yapılacağı Katar'da evlilik dışı gayrimeşru ilişki yasa dışı kabul ediliyor ve 7 yıla kadar hapis cezası  bulunuyor.

"Bu herkes için geçerli"

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın CEO'su Nasser al-Khater eleştiriler hakkında, "Bu bizim kültürümüzde yok ve bu herkes için geçerli." ifadelerini kullandı.

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