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Dünya Katar dünyaya ilan etti! İran ve Katar arasında işçi gönderimi için anlaştık: çalışma programı
Dünya

Katar dünyaya ilan etti! İran ve Katar arasında işçi gönderimi için anlaştık: çalışma programı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 23:25:00 - 2023-06-28 23:35:00
Katar dünyaya ilan etti! İran ve Katar arasında işçi gönderimi için anlaştık: çalışma programı

İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sovlet Murtezevi ile Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih Al Merri, İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini... Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih Al Merri, anlaşması yaptıklarını duyurdu: İran ve Katar arasında işçi gönderimi mutabakatı imzalandı

İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sovlet Murtezevi ile Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih Al Merri, İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören mutabakat zaptına imza attı. İran'dan Katar'a havacılık, denizcilik, otelcilik ve sağlık sektörlerine iş gücü gönderilmesi yönünde talep geldi. Son 6 ayda 4 binden fazla İranlı işçinin Katar'a gönderilmek için talepte bulunduğu ve imzalanan mutakabat zaptı kapsamında İran'dan Katar'a iş gücü gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Tahran ile Doha arasında İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sovlet Murtezevi ile Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih Al Merri, başkent Tahran'da İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören mutabakat zaptına imza attı.Anlaşmaya ilişkin bilgi veren İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Mahmud Kerimi Biranvend, "Katar heyetinden havacılık, denizcilik, otelcilik ve sağlık sektörlerine iş gücü gönderilmesi yönünde bir talep geldi." dedi.Son 6 ayda 4 binden fazla İranlı işçinin Katar'a gönderilmek için talepte bulunduğunu ve bunlardan sadece 500'ünün sonuç alabildiğini aktaran Biranvend, imzalanan mutakabat zaptı kapsamında İran'dan Katar'a iş gücü gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

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