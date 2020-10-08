Katar Donanması için inşa edilen geminin denize indirilme töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk askeri gemi inşa sektörünün Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve dost ülkelere gemi yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Askeri gemi inşa sektöründe mevcutta devam eden projelerle orta ve uzun vadede gerçekleştirilmeyi planladığımız projelerin toplam bütçesi 12 milyar dolara ulaşacak." dedi.

Demir, Katar Deniz Kuvvetleri için üretilen ve 2021'de teslim edilmesi planlanan silahlı eğitim gemisinin Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nde yapılan denize indirme töreninde açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katılımıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Demir, Türk savunma sanayisi olarak, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son yıllarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu projeler çerçevesinde ayrıca 300'ü aşkın platformu çeşitli yıllarda ihraç ettiklerini söyledi.

İnşa ve modernize edilen deniz araçlarının yerli ve milli silah, radar, muharebe ve elektronik sistemler ile donatıldığını anlatan Demir, "Gittikçe gelişmekte olan silah sistemlerimizin entegrasyonuna devam ediliyor. Son olarak da milli deniz seyir füzemiz Atmaca gemilerimizde son atış testlerini yaptık ve seri üretime hazır hale geliyor." ifadelerini kullandı.





- "Yeni tip denizaltı projelerimiz hayata geçiriliyor"





Muharip güçlere destek unsurlarında arama-kurtarmadan kaçak göçle mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede sadece askeri değil sivil alana dönük projeleri de gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "Denizaltı teknolojisinde edindiğimiz tecrübelerle yeni tip denizaltı projelerimiz hayata geçiriliyor ve kısa bir süre sonra deniz sistemlerimiz de denizaltılara yatkın hale gelmiş olacak. Önümüzdeki dönemde; İHA ve SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılabileceği, kara-hava-deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği, denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının, ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sitemleri ile birlikte geliştirilmesini ve bunların ihracatını sağlanacağını umuyoruz." diye konuştu.

Türk askeri gemi inşa sektörünün güçlü adımlarla üretime devam ettiğini aktaran Demir, "Askeri gemi inşa sektöründe mevcutta devam eden projelerle orta ve uzun vadede gerçekleştirilmeyi planladığımız projelerin toplam bütçesi 12 milyar dolara ulaşacak." bilgisini verdi.

Türkiye'nin deniz, kara ve havada sağladığı kabiliyeti artık dost ve kardeş ülkelere de sunduğunu hatırlatan Demir, "Bugün dost ve kardeş ülke Katar Deniz Kuvvetleri için inşası süren iki silahlı eğitim gemisinin ilkinin denize inişini gerçekleştiriyoruz. Tersanemiz yine Katar Donanması için diğer platformların inşasına devam ediyor. Bu vesile ile kardeş devlet Katar için savunma sanayimizin bütün imkanlarının seferber edileceğini, bu anlamda çeşitli teknoloji iş birlikleri, ortaklıklara açık olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye devam etti.





- "Bu gemi Deniz Kuvvetlerimize ciddi bir eğitim alanı sağlayacak"





Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ise, denize indirilen silahlı eğitim gemisi hakkında, "Bu gemi Deniz Kuvvetleri'mize ciddi bir eğitim alanı sağlayacaktır. Burada Katar Kuvvetleri Eğitim Akademi'sine tabi öğrencilere eğitim alanı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde kendini ispat ettiğini anlatan Atiyye, Türkiye'nin ileri derecelerde bulunan kabiliyetinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye ve Katar arasında artan stratejik iş birliğinin iki ülkenin bölgesel gücünü artırdığını ifade eden Atiyye, "Türkiye ile artan askeri iş birliğimiz iki ülke liderleri arasındaki vizyon birliğini göstermektedir. Burada kardeşim sayın Hulusi Akar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Türkiye ve Katar arasında artan stratejik iş birliği iki ülkenin bölgesel olarak gücünü artırmaktadır. Son olarak bugünün hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti halkına da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.







- Katılımcı yöneticilere anı objeleri takdim edildi





Pandemi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yoğun önlemlerin alındığı gemi denize indirmenin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Törenin sonunda üst düzey katılımcılara, Anadolu Tersanesi (ADİK) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ürkmez ve Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sualp Ürkmez tarafından plaket ve gemi maketinden oluşan anı objeleri hediye edildi.





- Teslim edilecek iki geminin azami sürati 22 deniz mili





Törende verilen bilgilere göre, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı için öngörülen iki adet Eğitim Gemisi (CTS) Tedarik Projesi kapsamında Anadolu Tersanesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalan sözleşme gereğince üretim takvimi 25 Şubat 2019 tarihinde başladı. Gemilerden ilki 2021'de, ikincisi 2022'de teslim edilecek.



Türkiye’ de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen ve ileri teknolojiye sahip bu Silahlı Eğitim Harp Gemileri, yerli ve özgün tasarım ile gövdesi yüksek mukavemetli çelik, üst binası ise alüminyum olarak inşa edilmekte olup, gemilerde eğitim maksatlı tam fonksiyonel iki adet köprü üstü bulunmakta.



Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak Türk Loydu denetiminde inşa edilmekte olan gemiler, Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.



Gemiler, OPV tasarımında olup, tam boyu yaklaşık 90 metre, eni 14.2 metre ve deplasmanı 2.150 ton seviyesinde.



Azami sürati 22, ekonomik sürati ise 15 deniz mili (knots) olan gemiler, toplam 150 personel için donatılmış olup, 66 gemi personeli dışında 76 öğrenci ve 8 eğitmen ile her türlü harekât ve sensör-silah kullanma eğitimini verebilecek.