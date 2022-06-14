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Yerel Katar biletini penaltılarda aldılar
Yerel

Katar biletini penaltılarda aldılar

Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 03:16:00 -
Katar biletini penaltılarda aldılar

Asya elemelerinin 4. turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5. sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Penaltılarla kazandı

Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu. Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

Son takım belli oldu

Katar 2022'ye katılacak 32. ve son takım, TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

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