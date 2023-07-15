Kastamonu’nun saklı cennetleri hayran bıraktı

Doğa turizmi ile dikkat çeken Kastamonu’nun Karadeniz kıyısında bulunan ilçelerindeki doğal güzellikler, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde bulunan Gürleyik Şelalesi'ni ziyaret eden doğa tutkunları, unutulmaz bir gün yaşadı. Şelalenin altında bulunan gölette yüzme fırsatı bulunan doğa tutkunları, manzarayı cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde bulunan Hacıveli Kanyonu da doğa tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Doğa tutkunları düzenledikleri doğa gezisinde Hacıveli Kanyonu'ndaki yürüyüş parkurundan yürüdü. 6 kilometre boyunca kanyonda yürüyen doğa tutkunları, kanyondaki şelalelerin aktığı alanlardaki suda serinleme fırsatı buldu.

Şelale ve kanyonu ziyaret eden vatandaşlar, Kastamonu’nun gizli kalmış doğal güzelliklerinin olduğunu belirterek, herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet etti.