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Aktüel Kastamonulu balıkçılar "kestane karası fırtınası"ndan sonra palamudun artmasını bekliyor
Aktüel

Kastamonulu balıkçılar "kestane karası fırtınası"ndan sonra palamudun artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:01:05 -
Kastamonulu balıkçılar "kestane karası fırtınası"ndan sonra palamudun artmasını bekliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, palamutta umutlarını "kestane karası" fırtınasına bağladı.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerindeki balıkçı barınaklarında havanın düzelmesini bekleyen balıkçılar, bu süreci dinlenerek geçiriyor.

Denizin avcılığa izin vermesiyle yeniden "Vira bismillah" diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakacak balıkçılar, palamuttaki durumun ise ay sonunda etkili olması beklenen "kestane karası" fırtınasının ardından kendini belli edeceğini öngörüyor.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine, sezonun başlamasıyla bölgede fırtına ve deniz soğuklarının avlanmaya müsaade etmediğini söyledi.

Palamudun sıcak suları tercih ettiğine dikkati çeken Akın, "Palamut haricindeki bütün balıklar sahile gelir, palamut ise sıcak sulara gider. Şu an palamut İstanbul Boğazı tarafında avlanıyor. Şile, Kefken, Kıyıköy gibi alanlarda palamut avcılığı yapılıyor. Bundan dolayı da Kastamonu bölgesinde palamut avı yok denecek kadar az. Zaten hava koşulları da avcılığa müsait değil. Ancak, ay sonu etkili olacak 'kestane karası' sonrası bu durumun tersine dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, fırtınanın ardından palamutta bolluk beklediklerine vurgu yaparak, Kastamonulu balıkçıların ay sonunu ümitle beklediğini kaydetti.

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