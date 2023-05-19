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Yerel Kastamonu'da tarihi kalede feci ölüm
Yerel

Kastamonu'da tarihi kalede feci ölüm

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:00:00 -
Kastamonu'da tarihi kalede feci ölüm

Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesinden düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesinden sokağa düşen şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen erkek şahsın üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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