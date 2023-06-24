Kastamonu’da PKK’ya operasyon
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda PKK silahlı terör örgütüyle bağlantılı 1 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü bağlantılı 1 şahsın il merkezinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahsın işlemleri devam ediyor.