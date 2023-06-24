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Yerel Kastamonu’da PKK’ya operasyon
Yerel

Kastamonu’da PKK’ya operasyon

Yeniakit Publisher
2023-06-24 18:04:00 -
Kastamonu’da PKK’ya operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda PKK silahlı terör örgütüyle bağlantılı 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü bağlantılı 1 şahsın il merkezinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahsın işlemleri devam ediyor.

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