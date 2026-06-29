Kastamonu'da otomobiller çarpıştı! 6 kişi yaralandı
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyü mevkisinde meydana geldi.
R.M. idaresindeki 37 EA 337 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 LB 828 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler R.M. ve M.K. ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.