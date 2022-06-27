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Yerel Kastamonu'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Kastamonu'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:44:00 -
Kastamonu'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kastamonu’da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.

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