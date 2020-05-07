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Aktüel

Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan ayı ile 4 yavrusu görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:02:04 -
Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan ayı ile 4 yavrusu görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir orman muhafaza memuru, doğada dolaşan ayı ile 4 yavrusunu görüntüledi.

Orman muhafaza memuru Kenan Demirbilek, ilçeye bağlı Uzunöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda araçla dolaşırken bir ayıyla 4 yavrusunu gördü.

Demirbilek, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

AA muhabirine açıklama yapan Demirbilek, ayı ve yavrularının aracın sesini duyunca kaçmaya başladıklarını belirtti.

İçlerinden bir yavru ayının yolunu şaşırdığını anlatan Demirbilek, "Daha sonra oradan kaçan anne ayı, 3 yavrusuyla birlikte geri geldi. Yolunu şaşıran yavru ayıyı da alıp oradan uzaklaştı." dedi.


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