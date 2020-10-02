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Aktüel Kastamonu'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Aktüel

Kastamonu'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:20:39 -
Kastamonu'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Araç ilçesi Güzelce köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine, Samatlar, Araç, Azdavay, İhsangazi ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


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