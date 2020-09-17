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Aktüel Kastamonu'da orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü
Aktüel

Kastamonu'da orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

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Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:10:09 -
Kastamonu'da orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangınında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kastamonu merkeze bağlı Talipler köyü Germeçtepe Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Kastamonu ve Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlardan Ziya Demirci gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların zarar görmesine çok üzüldüğünü belirterek, "Buralara piknik yapmaya geliyorlar. Yangının ondan çıktığını düşünüyorum. Alevleri görünce Talipler köyünün muhtarıyla buraya geldik. Hemen itfaiyeye bildirdik. İtfaiye ile birlikte köy halkı olarak kazma kürek söndürme çalışmalarına katıldık." dedi.



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