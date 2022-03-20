Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın (21 Mart Pazartesi) Kastamonu’da kar tatili ilan edildi mi?

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sahil bölgesinde olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Seydilerİnebolu karayolu ise ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı. Yolda güvenlik alan jandarma ve polis ekipleri, kışlık lastikleri olmayan araçlar ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. SeydilerAğlı karayolunda da yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Karayolları, belediye ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da okullar tatil mi?

Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerindeki tüm okullarda 18 Mart Cuma günü tatil edilmişti. Cide ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği açıklamıştı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilmişti. Kastamonu’da 21 Mart günü için Valilik tarafından eğitime ara verildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.