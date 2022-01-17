Kastamonu'da okullar tatil mi? 18 Ocak Salı kar tatili Kastamonu Valiliği

Yurt genelindeki kar yağışları sonrasında hem öğrencilerin hem de velilerin aklına ilk gelen sorus okulların tatil edilip edilmeyeceği. Kar yağışının en yoğun yadığı iller arasında Kastamonu geliyor. Kastamonu'da çok sayıda köyde kapalı yolların açılması için kar küreme çalışmaları devam ederken, “Kastamonu'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz Dağı ve ilçelerde de kar yağışı etkili oluyor. Özellikle 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı yaşanıyor. İhsangazi, Araç, Ağlı, Pınarbaşı, Devrekani, Şenpazar ilçeleri ile ilçeleri il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kastamonu'da okullar tatil mi?

Kastamonu Valiliği kar tatiline ilişkin bir resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkezü, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi. Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.

Ayrıca Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerine 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi. Kastamon’da bugün kar tatili olan ilçelerde yarın okulların olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kastamonu hava durumu!

Kastamonu yarın hava nasıl olacak, Kastamonu'da yarın kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji 18 Ocak Salı Kastamonu hava durumu verileri: