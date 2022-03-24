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Yerel Kastamonu'da kar nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı
Yerel

Kastamonu'da kar nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:17:00 -
Kastamonu'da kar nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Azdavay'da 19, Bozkurt ve Şenpazar'da dokuzar, Çatalzeytin'de 12, Devrekani'de 15, İnebolu ve İhsangazi'de 13'er, Küre'de 20, Doğanyurt'ta 5, Taşköprü ve Seydiler'de ikişer, Cide ve Ağlı'da birer olmak üzere 121 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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