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Aktüel

Kastamonu'da "gönül sofraları" evlere taşınıyor

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle toplu verilemeyen ücretsiz iftar yemekleri, belediyeler aracılığıyla evlere teslim ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:34:06 -
Kastamonu'da "gönül sofraları" evlere taşınıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ve Taşköprü ilçelerinde, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ilçe genelinde, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan 650 kişiye iftar yemeği ulaştırılıyor.

Abana Belediyesi hizmet binasının üst katında kurulan mutfakta hazırlanan yemekler, paketlenip servise hazır hale getiriliyor.

İftardan birkaç saat önce merkez, mahalle ve köylere giden ekipler, muhtarların da desteğiyle belirlenen adreslere iftarlık yemeklerini teslim ediyor.

Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent meydanında kuramadıkları "gönül sofrası"nı, evlerde oluşturduklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca bu hizmetlerin süreceğini anlatan Akgül, "Belediyemiz, hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle evlerde gönül sofrası kuruyoruz. Her gün 350 kişiye iftar yemeği ulaştırıyoruz. İnşallah, ramazan boyunca da bu hizmetlerimizi aksatmadan, vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Taşköprü ilçesinde de belediye ve hayırseverlerin katkısı ile belediye aşevinde her gün hazırlanan yemekler, evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptığı açıklamada, "Bu yıl ramazan çadırı kurulmadığı için iftar menüsünü, belediye ekiplerimiz 300 kişiye ulaştırıyor. Bu konuda bize destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

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