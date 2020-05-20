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Kastamonu’da feci kaza...Devrilen traktörün altında kaldı: 1 Ölü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Dağçatağı köyünde ormanlık alandan kesimden dönen bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:15:44 -
Kastamonu’da feci kaza...Devrilen traktörün altında kaldı: 1 Ölü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Dağçatağı köyünde ormanlık alandan kesimden dönen bir kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Tosya’da ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dağçatağı köyünde iddialara göre ormanlık alanda kesim yaptıktan sonra iftara yetişmek isteyen R.Ç, dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Traktörün altında kalan R.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından ihbar üzerine Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaza yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan inceleme sonrası R.Ç’nin cenazesi, cenaze aracına konularak Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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