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Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:46:54 -
Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü iptal edildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahında her yıl gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün bu sene 9-12 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziver Kaplan, yaptığı açıklamada, yürüyüşün iptal edildiğini duyurdu.

Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne yoğun ilgi ve talep bizleri çok mutlu etti. Bu yürüyüşün bir an önce gerçekleşmesi heyacanını yaşarken, tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ulusal çapta birçok sosyal etkinlik iptal edildi. Siz değerli katılımcıların sağlığı ve güvenliği için biz de yürüyüşümüzü iptal etmek zorunda kaldık. Yürüyüşün ilerleyen zamanda yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgilendirme yapılacaktır."


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