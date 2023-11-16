  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı

2023 itibariyle 500 milyon dolarlık ihracat yapan Türk şirketle ilgili şok gelişme! Satışa çıkarıldı

"Ödeme yapıp çıkayım" demeyin... Kasada SMS eziyeti bitiyor

Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

İYİ Parti'nin ağır topları birbirine girdi! Akşener: Defolup gitsinler!

Her an duyurulabilir! Dünyaca ünlü petrol devi Türkiye'deki köklü akaryakıt firmasını satın alıyor

Doğum borçlanması için acele edin! Aralık bitmeden başvurun

Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

İBB'nin skandal yöntemi vatandaşı isyan ettirdi! Herşey çok mu güzel olacaktı? Yazıklar olsun...

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan TL ve dolar açıklaması! 'Mutabakat sağlandı' diyerek paylaştı
Yerel Kastamonu’da aranan 4 şahıs yakalandı
Yerel

Kastamonu’da aranan 4 şahıs yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 14:40:00 -
Kastamonu’da aranan 4 şahıs yakalandı

Kastamonu’da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Hanönü ilçesinde "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.E., Azdavay ilçesinde "birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.K., İhsangazi ilçesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan A.E. ve Devrekani ilçesinde "konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa'da DEAŞ'ın bombacısı yakalandı...5 gözaltı
Bursa'da DEAŞ'ın bombacısı yakalandı...5 gözaltı

Gündem

Bursa'da DEAŞ'ın bombacısı yakalandı...5 gözaltı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı
İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

Dünya

İran'da gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

Dilan Polat sonrası yeni gelişme! Donsuz ve arsızlar gözaltına alında
Dilan Polat sonrası yeni gelişme! Donsuz ve arsızlar gözaltına alında

Gündem

Dilan Polat sonrası yeni gelişme! Donsuz ve arsızlar gözaltına alında

Sözde fenomenlerin gözaltına alındığı operasyonda kilit isim öyle biri çıktı ki..
Sözde fenomenlerin gözaltına alındığı operasyonda kilit isim öyle biri çıktı ki..

Aktüel

Sözde fenomenlerin gözaltına alındığı operasyonda kilit isim öyle biri çıktı ki..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler
Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumuna karşın, parlamentodaki at..
Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?
Gündem

Ben insan değilim diye bağırıyor! Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye getirilmesine itiraz etti Sen ne biçim bir mahluksun Fatih Altaylı?

Nerede mazlumlara yönelik bir saldırganlık varsa Fatih Altaylı orada kendini vazifelendiriyor. İnsanı insanlığın çıkartacak şeref ve ahlak y..
Af yasa tasarısı ülkeyi karıştırdı! Polis eylemcilere sert müdahale etti
Dünya

Af yasa tasarısı ülkeyi karıştırdı! Polis eylemcilere sert müdahale etti

İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara af girişimine ve azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclisten güvenoyu isteyen Sosyalist İşçi Parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23