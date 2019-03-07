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Kastamonu’da Alacak Sigortaları hakkında toplantı gerçekleştirildi

Kastamonu’da banka yetkilileri ve sigorta acentelerine yönelik Alacak Sigortaları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:28
Kastamonu’da Alacak Sigortaları hakkında toplantı gerçekleştirildi

Kastamonu’da banka yetkilileri ve sigorta acentelerine yönelik Alacak Sigortaları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Halk Sigorta tarafından banka yetkilileri ile acente sahiplerine Alacak Sigortaları hakkında eğitim ve sunum gerçekleştirildi. Toplantıya KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ankara Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Mehmet tunç Kastamonu Bölge Sorumluları Hidayet Tamer Arslan, Sena Sezen Sis ile Genel Müdürlük Alacak Sigortaları Yöneticisi Fehmi Gökhan Gürsoy katıldı.


Toplantıda konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise “Türkiye’de ilk defa Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak startını verdiğimiz çalıştayı başlattık. İlk defa Ankara’da yapılan toplantının ardından öncülük yapmak istedik. Şartlarda inşallah uygun olur. Programımıza teşrif edenlere teşekkür ediyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.


Halk Sigorta Ankara Bölge Müdürü Mehmet Yıldıray Tunç, “Alacak sigortası bu sene ilk defa bizimle başladı. Ticari alacak sigortası çok yeni değil ama KOBİ’ye destek ve teminat vermesi açısından ilktir.Devletin arkasında olması ve devletin desteklemesi çok önemli. Tüm KOBİ’lerimizin vadeli satışlarını teminat altına alarak ticari alacak sistemini getirmiş olduk. Merkez Halk Sigorta ancak aracılık eden başka şirketlerde var. Tüm hasarlar Halk Sigorta tarafından yönetiliyor. Sistemimiz yeni” ifadelerini kullandı.


“Belli bir cironun altında poliçe yapılmıyordu”


Halk Sigorta Alacak Sigortası Departmanı Görevlisi Fehmi Gökhan Gürsoy’da, “3 tane dünya çapında firmamız var. Sadece bu işi yapıyorlar. Başka hiçbir sigorta branşı ile ilgilenmiyorlar. Belli bir cironun altında poliçe yapılmıyordu. Bu rakam yaklaşık 10 Milyon TL. 10 Milyon TL’nin altında kalan firmalar kesinlikle poliçe satın alamıyorlardı. Ürün biraz pahalıdır. Bunun da sebebi havuzun büyük olmamasıdır. Türkiye’de yaklaşık bin adet poliçe vardı. Bu çok düşük bir rakam. 4 bin KOBİ’ye göre bin rakamı çok düşük kalıyor. Avrupa’da 1910’lu senelerden itibaren Alacak Sigortası yapılıyor. Biz maalesef geri kaldık, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Şu anda mikro ve küçük işletmelerin daha çok sisteme girebilmesi için 25 Milyon TL ile sınırlandırıldı. 125 Milyon TL kadar yurt içi satışlarının hepsi sigorta yaptırabilecekler. Konumuz tamamen yurt içi satışlardır. Ciroların belirlenmesi sonucunda yurt içi baz alınıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:28
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