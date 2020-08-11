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Kastamonu'da 5 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:29:10 -
Kastamonu'da 5 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, kent genelinde 2 köy ile 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulandığını bildirdi.

Çakır, gazetecilere, vaka sayısıyla birlikte ev karantinalarının da arttığını söyledi.

Kent genelinde çok sayıda ev karantinasının uygulandığını anlatan Çakır, "Karantina uygulamasında eğer izolasyona aldığımız vatandaşlarımız 1 ya da 2 eve dağılmış vaziyetteyse ev karantinası uyguluyoruz. Ama eğer 4-5 eve taşınmış vaziyetteyse, düğün, cenazeden kaynaklı bir yayılım söz konusuysa mahalle ya da sokak karantinası uygulamasına geçiyoruz. Şu an için Kastamonu'da 2 köy ve 3 mahallede karantinamız devam ediyor." dedi.

Kastamonu'da geçen haftadan bu tarafa tedbirlere uyma noktasında gözle görülür bir iyileşme sağlandığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Hem esnafımızın hem vatandaşımızın bizim tavsiyelerimize uyma noktasında hassasiyetlerini üst seviyede görüyoruz. Dolayısıyla bunun yansıması olarak vaka sayımız ortaya çıkıyor. Başta düğünler, cenazeler, taziyeler olmak üzere bu alanlarda arkadaşlarımızın çok sıkı denetimleri var. Esnafımızda da bu anlamda gözle görülür bir iyileşme var. Bizim için anlamlı bir iyileşme var. İki hafta içinde size çok daha iyi rakamlar vereceğimi ümit ediyorum."

Kentte, Devrekani ilçesi Alçılar köyü, Küre ilçesi Karadonu köyü, Pınarbaşı ilçesi Kerte köyü Kahya Mahallesi, Taşköprü ilçesi Donalar köyü Merkez Mahallesi, Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü Kadıköy Mahallesi'nde karantina uygulanıyor.



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