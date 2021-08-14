Kastamonu Valiliği'nden "Sahillerden ceset toplanıyor" iddialarına cevap

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kastamonu'daki sel felaketinden nemalanmaya çalıştı. Sahillere yüzlerce ceset vurduğunu ileri sürerek devleti aciz göstermeye kalkışan Altay şunları söyledi:

"Tablo vahim. Hükümetin kayıplarla ilgili net bilgi vermemesini, ölenlerle ilgili net bilgi vermemesini çok da doğru bulmuyorum. Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım. İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor. Şu anda Sinop Ayancık'ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz."

Valilikten açıklama

CHP'li Altay'ın yalanlarının ardından Kastamonu Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada durum net bir şekilde yalanlandı.

Açıklama şu şekilde: