Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "Türkiye'deki takımların seviyeleri bence oldukça iyi"

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Helle Thomsen, Türkiye'deki takımların seviyelerinin iyi olduğunu söyledi.

Thomsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde güzel galibiyetler aldıklarını belirtti.

Türkiye Ligi'nde oynadıkları ilk maçların kendileri açısından kolay maçlar olduğunu vurgulayan Thomsen, "Daha güçlü takımlarla oynayacağız. Şimdi ona bakıyoruz. Türkiye'deki takımların seviyeleri bence oldukça iyi. Avrupa maçı öncesinde Türkiye'de oynayacağımız birkaç maç var. Görüyorum ki onlar da oldukça güçlü takımlar." dedi.

Avrupa'da ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Thomsen, "EHF Avrupa Ligi 3. turunda 14 ve 21 Kasım tarihlerinde karşılaşacağımız Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımı güçlü bir ekip. Macaristan'da önemli turnuvalar yaptılar. Son 5-6 maçlarını kazandılar. Zor bir takım ama galip gelmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.