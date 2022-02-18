Kaş’ta kaçak yapıyla mücadele sürüyor
Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye, kaçak yapılarla ilgili mücadelesini sürdürüyor. İlçede tespit edilen kaçak yapıların yıkımı, ekiplerin kontrolünde gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar doğrultusunda Liman ağzı bölgesinde belirlenen 13 noktada yıkım gerçekleştirildi.
Belediyenin kaçak yapılarla ilgili mücadelesinin devam ettiği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“İlçemizin gözde turizm noktalarından olan Liman ağzı bölgesinde sit alanına bungolov amacıyla yapımına başlanan 13 adet demir profilden yapılmış temel, belediyemizce müdahale edilerek yıkımı gerçekleştirilmiştir. Belediye olarak kaçak yapılar ile ilgili mücadelemiz devam etmektedir. Liman ağzına ulaşımın olmamasından dolayı yapıların malzemesi tekneler ile çekilerek yapılmıştır.”
Yıkım işlemine, Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İmar Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı yetkililerinin katıldığı belirtildi.