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Kaş’ta çadır operasyonu

Antalya’nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ve emniyet güçleri tarafından ile ilçe genelinde kanuna aykırı yerlere kurulan çadırlar kontrol edilerek kaldırıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
Kaş’ta çadır operasyonu

Antalya’nın Kaş ilçesinde zabıta ekipleri ve emniyet güçleri tarafından ile ilçe genelinde kanuna aykırı yerlere kurulan çadırlar kontrol edilerek kaldırıldı.


Kaş’ta kamp alanları dışında kurulan çadırlar bölge halkının yoğun şikayetine neden oldu.Kamp alanları dışında çadır kurulmasının yasak olduğu bölgelerde konaklayanlar,burada vatandaşların sahili kullanmasına engel olurken su, tuvalet ve duş bulunmaması çevre kirliliğine neden oluyordu.


Konuyla ilgili vatandaşların günlerdir devam eden şikayetlerini değerlendiren Kaş Belediyesi ekipleri, emniyet güçlerinin desteği ile çadır kuran kimselere asayiş ve güvenlik uyarısında bulunarak bölgede uyulması gereken kuralları anlattı, çadırların kaldırılmasını talep etti. Kamp alanları dışında kurulması yasak olan çadırlar bir süre sonra sahipleri ile birlikte ekiplerce toplandı. Kaş Belediyesi temizlik ekiplerince bu alanların temizliği yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
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