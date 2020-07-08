Kaspersky şirketlere vakalara otomatik müdahale imkanı tanıyor

İSTANBUL (AA) - Orta ölçekli ve kurumsal şirketlere yönelik çözümünü güncelleyen Kaspersky; bulut yönetimi konsoluna sahip Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum) ve Kaspersky Sandbox'ı bir araya getiren yeni bir yaklaşım sunuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, güvenlik uzmanlığı konusunda kısıtlı kaynaklara sahip kurumlara göre hazırlanan yeni EDR sayesinde, bilgi teknolojileri güvenliği uzmanları vakaları anında tespit edip bilgi alabiliyor, hızlı inceleme ve otomatik müdahale seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kaspersky BT Güvenliği Riskleri Anketi'ne göre, orta ölçekli şirketlerin yaklaşık yüzde 40'ı karşılaştıkları tehditler hakkında yeterli bilgi ve istihbarat alamıyor.

Bu şirketlerin karmaşık tehditlere karşı kısıtlı kaynakları bulunuyor ve artan sayıdaki vakayı analiz etmek için daha fazla çalışana, birinci sınıf güvenlik analistlerine, tehdit avcılarına ve vaka müdahale uzmanlarına ihtiyaçları oluyor.

Kaspersky uç nokta koruması yeni Kaspersky EDR Optimum ile güçlendirildi.

Bu çözüm, ekiplere ve kaynaklara ekstra yük bindirmeden şirket çapındaki vakalar hakkında analizlere erişmek ve müdahale becerisi kazanmak isteyen şirketler için özel olarak tasarlandı.



Kaspersky EDR Optimum, Kaspersky Endpoint Security for Business tarafından tespit edilen tehditlerin anında görülebilmesini sağlıyor.

Tüm zararlı faaliyetler hakkında bilgi veren çözüm, uyarı verileri ve saldırı yayılma yolunun görsel halini sunuyor.



Kaspersky Endpoint Security for Business çözümü zararlı olarak nitelendirilemeyen şüpheli bir dosya bulduğunda bunu Kaspersky Sandbox'a gönderiyor.

Yakın zaman önce kullanıma sunulan bu güvenlik aracı ise riskli dosyayı izole bir ortamda çalıştırarak zararlı davranışı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Kaspersky Sandbox'ta elde edilen sonuç, Kaspersky ODR Optimum tarafından yapılan analizle zenginleştiriliyor.



Tehdidin verdiği zararı onarmak için, Kaspersky ODR Optimum çeşitli müdahalelerde bulunuyor.

Bunlar arasında zararlı yazılım taşıma potansiyeli bulunan uç noktayı izole etmek veya şüpheli dosyaları karantinaya almak yer alıyor.

Tehdidin diğer makinelere yayılmasını engellemek için ise güvenlik uzmanları çeşitli sızma belirtileri oluşturabiliyor ve uç noktalarda otomatik taramalar yapabiliyor.

Ayrıca, uç noktaları taramak için çözüme üçüncü taraf sızma belirtileri de yüklenebiliyor.

Tüm bu işlevler güvenlik vakalarını tek bir yerden yönetme imkanı vererek kritik tehditlere hızlı tepki verip önlemeyi ve potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirmeyi sağlıyor.





- "Zamandan ve insan kaynağından tasarruf etmeyi sağlıyor"





Kaspersky araştırmacılarının tespitine göre, 2019'da Linux uç nokta kullanıcılarına yönelik saldırılar 2018'e kıyasla yüzde 46 arttı.

Bu saldırıların şirketleri etkilemediğinden emin olmak için yeni Kaspersky Endpoint Security, Linux işletim sistemine sahip uç noktaların korumasını güçlendirdi.

Ağ ve web tehditlerine karşı koruma sağlayan bileşenler, içeri ve dışarı yönlü trafikte zararlı faaliyetler bulunmadığından emin oluyor.

Cihaz denetimiyle zenginleştirilen veri koruması ise diğer cihazlara veri aktarımı için belirli kurallar getiriyor.



Entegre uç nokta güvenliği ayrıca müşterilerin yönetim kabiliyeti taleplerini de daha fazla karşılıyor.

Kaspersky Security Center yönetim konsoluna ofisin yanı sıra buluttan da ulaşmak mümkün oluyor.

Kaspersky Security Center Cloud Console'u tercih eden müşteriler daha hızlı kurulum ve daha düşük toplam sahip olma maliyetiyle, geliştirmeleri ve bakımı Kaspersky'e bırakıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, teknoloji ve siber güvenlik alanının hızla değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, kurumlar aynı kaynakları kullanarak daha fazla sorunla başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu da gelişen sorunları verimli bir şekilde çözmeye yardımcı olacak çözümlere ihtiyaç doğuruyor. Otomatik tespit ve müdahale özellikleri talep ediliyor. Bunun için zaman ve insan kaynağı çok önemli. Kaspersky'nin yeni entegre çözümü, vaka incelemesi ve onarım için temel özellikleri sunarak şirketlerin hem zamandan hem de insan kaynağından tasarruf etmesini sağlıyor."